Завершено расследование дела о ДТП, в котором погибла Марина Голуб

Завершено расседование дела о гибели Марины Голуб

Столичные полицейские завершили расследование уголовного дела об аварии, в которой погибла актриса Марина Голуб. В настоящее время участники процесса знакомятся с материалами дела. После этого дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Напомним, ДТП, в результате которого погибла Голуб, произошло в ночь с 9 на 10 октября. На пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского в Hyundai, где ехала актриса, врезался Cadillac, после чего автомобиль протаранил еще две машины. В результате также погиб водитель Hyundai, который вез артистку.

Водитель Cadillac, 31-летний москвич Алексей Русаков, скрылся с места происшествия и был объявлен в федеральный розыск. Он разместил в интернете видеообращение, в котором признал свою вину.

Позже Русаков все же был задержан полицией, его арестовали и предъявили обвинение по статьям "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "оставление в опасности". Русакову грозит до семи лет лишения свободы.