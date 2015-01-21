Москвич получил шесть лет колонии за сбыт более 17 килограмм гашиша

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Суд приговорил жителя Москвы за приготовление к сбыту крупной партии гашиша к шести годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, осужденный Сергей Евсенейкин приготовил к сбыту на территории Московского региона более 17 килограмм наркотического средства, расфасованного в 180 брикетов.

Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий.

Учитывая позицию государственного обвинителя прокуратуры Лотошинского района Московской области, суд назначил Сергею Евсенейкину наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.