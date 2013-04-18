Завершено следствие по пяти подозреваемым в убийстве Политковской

Фото: ИТАР-ТАСС

Расследование в отношении пятерых обвиняемых по уголовному делу об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской завершено. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Лом-Али Гайтукаеву, его племянникам - братьям Рустаму, Ибрагиму и Джабраилу Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову предъявлено обвинение по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".

Следствие собрало достаточную базу доказательств и направило уголовное дело в Генеральную прокуратуру России, где будет утверждено обвинительное заключение. Затем оно будет передано на рассмотрение в суд.

Расследование уголовного дела в отношении заказчика преступления и других неустановленных лиц продолжается.

Ранее Мосгорсуд приговорил бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении него рассматривалось отдельно, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, организатором преступления являлся Гайтукаев. В 2006 году он создал организованную группу, куда и вошли остальные подозреваемые. Позже он руководил действиями участников группы по телефону, находясь в местах лишения свободы за покушение на убийство украинского бизнесмена. Организацией преступления занимался Сергей Хаджикурбанов.