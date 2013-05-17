В деле менеджеров "Росбанка" могут появиться новые участники

В деле топ-менеджеров "Росбанка" могут появиться новые фигуранты. Об этом M24.ru сообщил источник, близкий к следствию.

Он отметил, что в рамках предварительного расследования изучаются финансовые документы банка, в том числе проверяется информация о правомерной выдаче крупных кредитов коммерческим компаниям.

"По предварительной информации, банк неоднократно выдавал многомиллионные кредиты московским фирмам за откаты. Если эта информация подтвердится, в деле могут появиться новые эпизоды и фигуранты из числа руководителей коммерческих компаний", - сказал собеседник.

Потерпевшим по делу о подкупе оказался Андрей Ковалев - бизнесмен, бывший депутат Мосгордумы и солист рок-группы "Пилигрим".

Напомним, председатель правления "Росбанка" Владимир Голубков и старший вице-президент банка Тамара Поляницына обвиняются в коммерческом подкупе в особо крупном размере и в совершении пособничества в коммерческом подкупе.

Голубков через Поляницыну получил от коммерческой фирмы более миллиона долларов за увеличение срока погашения займа и уменьшение процентов по валютному кредиту.