Обвинения с Васильевой снимать не будут – СКР

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Следственный комитет не намерен снимать обвинения с Евгении Васильевой и других фигурантов дела "Оборонсервиса" в связи с отказом Минобороны от исковых требований, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам руководителя пресс-службы комитета, это "не говорит о том, что ущерб от преступления стал меньше – он как был 3 миллиарда рублей, так и остался". Таким образом Васильева по-прежнему обвиняется в хищении в особо крупном размере.

"Речь идет лишь об уточнении исковых требований в связи с тем, что в ходе следствия удалось вернуть государству стоимость 100% акций 31-го Государственного проектного института специального строительства", - уточнил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны, "Оборонсервис" и "Оборонстрой" отказались от иска на 2,2 миллиарда рублей к Евгении Васильевой и другим фигурантам дела о хищениях.

Обвиняемой вменялось хищение 3 миллиардов рублей, но оказалось, что ущерб министерству в размере 2,2 миллиарда уже возмещен. Речь идет об акциях 31-го Проектного института, которые вернули министерству еще в 2013 году.

Напомним, Евгения Васильева является главной фигуранткой "дела Оборонсервиса". По версии следствия, она, будучи главой департамента имущественных отношений МО, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество ОАО "Оборонсервис" и продавала их по заниженной цене.

В ходе следственных мероприятий у бывшей чиновницы была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей. Также были арестованы шесть объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

Однако суд не счел необходимым назначить Васильевой меру пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому она ожидает оглашения приговора в семикомнатной квартире в центре Москвы.

По мнению следователей, Васильева намеренно ввела Сердюкова в заблуждение, продавая государственную собственность по заниженным ценам. Сама Васильева убеждает СК в том, что все сделки совершались по личным указаниям Сердюкова, однако следователи обнаружили в документах только одну подпись бывшего министра.