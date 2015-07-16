Великобритания начала расследование работы Deutsche Bank в России

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Власти Великобритании проведут собственное расследование деятельности российского подразделения Deutsche Bank, пишет The Financial Times.

Ранее сообщалось, что работники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с ценными бумагами в Лондоне.

Например, в Москве была проведена крупная сделка по покупке бумаг, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли перевели в фунты стерлингов.

Собственное расследование проведет и США: Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по поводу возможного отмывания денег в России.

Американские специалисты проверят, не проводились ли через московский офис операции, которые помогали клиентам обходить санкции. В США предполагают, что через российское представительство банка из России могли быть выведены сомнительные доходы на крупные суммы.

О сомнительных сделках стало известно в мае текущего года. Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства по делу об отмывании денег.

В центральный офис банка во Франкфурте-на-Майне прибыли следователи и эксперты из Лондона и Нью-Йорка для изучения обстоятельств произошедшего.

В самом банке отметили, что небольшое число сотрудников московского отделения отправлены в отпуск – до тех пор, пока не будут получены окончательные результаты внутреннего расследования. В случае получения доказательств причастности сотрудников к незаконной деятельности будут приняты "все меры для того, чтобы привлечь их к ответственности", заявили в банке. Офис московского отделения немецкого банка расположен в бизнес-центре на Садовнической улице.

Deutsche Bank - крупнейший финансовый конгломерат Германии, один из важнейших транснациональных банков мира и ключевой участник валютного рынка.