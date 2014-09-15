СК проводит проверку в отношении турфирмы "Море солнца"

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет начал проверку в отношении турфирмы "Море солнца", которая объявила о своем банкротстве, передает пресс-служба СКР.

По мнению ведомства, некоторые туристы, купившие путевки, не смогли ими воспользоваться, так как 12 сентября компания приостановила свою деятельность.

В настоящее время устанавливается количество пострадавших и сумма ущерба. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.