СК проводит проверку в отношении турфирмы "Море солнца"

Следственный комитет начал проверку в отношении турфирмы "Море солнца", которая объявила о своем банкротстве, передает пресс-служба СКР.
По мнению ведомства, некоторые туристы, купившие путевки, не смогли ими воспользоваться, так как 12 сентября компания приостановила свою деятельность.
В настоящее время устанавливается количество пострадавших и сумма ущерба. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Проблемы с российскими туроператорамиПроблемы у российских туркомпаний начались в июле этого года. 16 июля о приостановке своей деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной этого решения в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".
25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля санкт-петербургский оператор "Экспо-тур" сделал аналогичное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".
5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа обанкротился туроператор "Авиачартер-ДВ", а 8 сентября 2014 года - петербургский туроператор "Солвекс-Турне".
