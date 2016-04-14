Прокуратура проверит причины задержки поездов на Курском направлении

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств задержки поездов на Курском направлении МЖД, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее m24.ru сообщало, что поезд № 6478/6477, который следует по маршруту Подольск – Дедовск, был снят с рейса из-за технической неисправности и отправлен в депо станции Щербинка. Электрички на участке Подольск – Щербинка ходили непрерывно, однако, следовали по вариантному расписанию.
По этой причине несколько электричек Курского направления добирались до Москвы с увеличенным интервалом. Для того, чтобы стабилизировать движение, электропоезда временно поезда не останавливались на станциях Подольск, Щербинка и Силикатная.
Сейчас данные электрички ходят со всеми остановками в обоих направлениях. Московская железная дорога приносит свои извинения за доставленные временные неудобства.
