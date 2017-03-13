Япония передала Малайзии отпечатки пальцев Ким Чен Нама

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Власти Японии передали Малайзии отпечатки пальцев брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама, сообщает "Газета.ру".
Отпечатки попали в базу данных в 2001 году, когда он пытался проникнуть в Японию по поддельным документам, но его задержали и выдворили из страны.
По данным полиции КНДР, в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны.
Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.