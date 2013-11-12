Фигурантка дела "Оборонсервиса" согласилась сотрудничать со следствием

Фигурантка дела "Оборонсервиса" согласилась сотрудничать со следствием. Речь идет о Динаре Биляловой, которую подозревают в причастности к махинациям с имуществом Минобороны. Известно, что она была близко знакома с Евгенией Васильевой.

Как пишет "Коммерсантъ", Билялова попала в систему Минобороны благодаря протекции своей подруги, главной обвиняемой по уголовному делу Евгении Васильевой, которая на тот момент занимала должность начальника департамента имущественных отношений (ДИО).

Изначально она работала референтом в департаменте, однако в январе 2012 года по поручению Васильевой, негласно курировавшей в военном ведомстве кадровые вопросы, возглавила аффилированное с Минобороны ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт".

Отмечается, что назначение Биляловой случилось после того, как прежний руководитель "Эксперта" Екатерина Сметанова, также являвшаяся подругой Васильевой, попалась на "откате". Поэтому "Эксперт" был переименован в ООО "Мира", но работать продолжил по тому же профилю - искал покупателей на объекты недвижимости Минобороны, признанные непрофильными активами.

Динара Билялова, как и ее предшественница Васильева, за свои услуги брала примерно 5% от стоимости объекта. При Биляловой удалось продать такие объекты как комплекс зданий ОАО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) в Большом Предтеченском переулке и здание ОАО "Центральная военная экспериментальная картографическая фабрика №439" на Якиманке.

По версии следствия, объекты были проданы "своим" покупателям, а их цена была занижена на сотни миллионов рублей. Сотрудники главного военного следственного управления СКР полагают, что Минобороны незаконно выплатило "Мире" около 123 миллионов рублей.

Получение руководителем фирмы этих комиссионных следствие признало мошенничеством в особо крупном размере, а Билялова в июне прошлого года получила обвинение по соответствующей статье и была арестована Хамовническим судом.

Ранее в похожую ситуацию после возбуждения уголовного дела попала и Екатерина Сметанова, которой сейчас инкриминируется мошенничество на 86 миллионов рублей. По версии следствия, "Эксперт" получил незаконные бонусы за продажу здания, земли и акций ОАО "31-й Государственный проектный институт спецстроительства" (31-й ГПИСС) на Смоленском бульваре в Москве и коттеджного поселка Минобороны Пересыпь на берегу Азовского моря.

Обе подозреваемые, проведя по несколько месяцев в СИЗО, признали свою вину и решили заключить досудебное соглашение. Их просьбы удовлетворили, и обе они - Екатерина Сметанова в феврале, а Динара Билялова в конце сентября этого года - вышли на свободу. Показания Сметановой и Биляловой помогли предъявить обвинение Евгении Васильевой в окончательной редакции.

В окончательной редакции Васильева обвиняется, в частности, в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном при продаже пяти крупных военных объектов, в том числе 31-го ГПИСС.