В Москве задержали участника запрещенной организации Misanthropic Division

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные полицейские задержали участника запрещенной экстремистской организации Misanthropic Division, сообщает Агентство "Москва".

Организация вербовала граждан в ряды незаконных вооруженных формирований, а также участвовала в боевых действиях на территории Украины в составе батальона "Азов".

Задержанным оказался 25-летний москвич, проживающий на улице Ключевая в Южном округе. Кроме того, в Москве и Подмосковье прошли обыски по местам жительства активных участников группировки. Еще двое радикалов были задержаны в Архангельске и Ростове-на-Дону, где также прошли обыски.

Межрегиональное национал-радикальное объединение Misanthropic Division ("Человеконенавистническая дивизия") было признано экстремистским и запрещено на территории РФ в августе прошлого года решением Красноярского краевого суда. При этом оно существует с 2013 года и поддерживает запрещенный в РФ "Правый сектор" и другие радикальные группировки, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

По данным ФСБ, данное сообщество вело пропагандистскую деятельность через соцсети, популяризировало деятельность различных национал-радикализованных и вооруженных формирований, а также вербовало новых сторонников объединения.

На территории Москвы и области сторонников Misanthropic Division последний раз задерживались в октябре 2015 года, после того как в интернете появился видеоролик, на котором молодые люди в балаклавах подожгли Знамя Победы, а затем надругались над ним. Троим участникам акции предъявили обвинение по статье "Реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы".

Сегодня же следственный комитет завел уголовное дело на создателя экстремистской организации "Misanthropic division" (запрещена в России) Дмитрия Павлова. По данным следствия, в октябре 2013 года фигурант основал "дивизию" как субкультурный проект, планируя укрепить позиции среди националистов и получать прибыль от продажи продукции с соответствующей символикой.