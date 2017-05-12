СК просит заочно арестовать экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Следственный комитет просит суд заочно арестовать экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который находится на лечении за границей, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Игоря Трунова, следователь передал в суд три тома материалов дела и ходатайство о заключении под стражу Юревича, которое должны рассмотреть к концу дня 12 мая.

Адвокат считает, что следствие хочет добиться ареста Юревича, чтобы обратиться в Интерпол для его розыска. По мнению Трунова, это бессмысленно, поскольку следствию известно местонахождение экс-губернатора.

Защита бывшего чиновника намерена выступить против ареста Юревича.