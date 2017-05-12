СК просит заочно арестовать экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин
Следственный комитет просит суд заочно арестовать экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который находится на лечении за границей, сообщает ТАСС.
По словам адвоката Игоря Трунова, следователь передал в суд три тома материалов дела и ходатайство о заключении под стражу Юревича, которое должны рассмотреть к концу дня 12 мая.
Адвокат считает, что следствие хочет добиться ареста Юревича, чтобы обратиться в Интерпол для его розыска. По мнению Трунова, это бессмысленно, поскольку следствию известно местонахождение экс-губернатора.
Защита бывшего чиновника намерена выступить против ареста Юревича.
Дело экс-губернатора Челябинской области Михаила ЮревичаВ марте 2017 года против Юревича возбудили уголовное дело за взяточничество. по факту взяточничества. Следствие считает, что экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Их общая сумма составила 26 миллионов рублей.
Также экс-губернатора обвиняют в "Подстрекательстве к клевете". По версии следствия, с подачи Юревича первый заместитель губернатора Челябинской области Олег Грачев оклеветал председателя Челябинского областного суда. В 2013 году ложную информацию опровергли.