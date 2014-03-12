Фотомодель подозревают в распространении наркотиков

"Московский патруль": В Москве задержали известную фотомодель

В столице задержана известная фотомодель Кристина Маторина, которая подозревается в распространении синтетических наркотиков. Кроме того, проверятся информация о ее возможной причастности к проституции, сообщает телеканал "Москва 24".

Во время контрольной закупки у нее обнаружили амфетамины. За распространение наркотиков фотомодели грозит до 20 лет лишения свободы.

По некоторым данным, во время показов или закрытых вечеринок она знакомила богатых клиентов с начинающими манекенщицами. Пока это лишь версия, которую еще предстоит проверить, чтобы опровергнуть или подтвердить. Но эксперты говорят, что многие модельные агентства как раз и открываются для того, чтобы фактически предоставлять эскорт-услуги.

Не так давно в Латвии к пяти годам заключения приговорили хозяина известного модельного агентства Руслана Тихонова. Его обвинили в сутенерстве и торговле людьми, в том числе - девочками-подростками.