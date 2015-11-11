Арестован первый подозреваемый по делу об ирландском "Кровавом воскресенье"

В Северной Ирландии арестовали первого подозреваемого по делу о расстреле демонстрантов в 1972 году в городе Дерри, пишет The Guardian.

Фигурантом оказался 66-летний бывший военнослужащий британской армии, подозреваемый в причастности к убийству, его имя не раскрывается. Мужчину допрашивают в связи с убийством трех из 14 демонстрантов, погибших в то "Кровавое воскресенье".

30 января 1972 года жители Дерри, что в ирландском графстве Ольстер, пришли на марш Ассоциации в защиту гражданских прав Северной Ирландии. На акцию прибыли солдаты 1-го батальона Парашютного полка Великобритании, которые открыли огонь по демонстрантам.

Первое расследование, проведенное в том же году, возложило ответственность на ирландцев – солдаты якобы были вынуждены открыть огонь в целях самозащиты. Такая трактовка не устроила пострадавших, они требовали повторного рассмотрения дела.

В 1998 году Лондон провел новое расследование, которое закончилось в 2010 году. Его результаты отличались: комиссия признала, что стрельба солдат не имела законных оснований. Тогда премьер-министр Дэвид Кэмерон принес извинения от имени государства.

Стоит отметить, что термин "Кровавое воскресенье" есть и в России: так называют разгон мирного шествия рабочих к Зимнему дворцу в январе 1905 года. По демонстрантам открыли огонь солдаты, в итоге погибли нескольких сотен человек. Инцидент вызвал возмущения в российском обществе и послужил толчком к началу первой русской революции.

Всего существует 17 "Кровавых воскресений", почти все они означают разгон демонстраций с последующими жертвами. Например: день подавления Парижской коммуны (1871 год), разгон демонстрации безработных в Ванкувере (1938 год) и нападение на марш за гражданские права в США (1965 год).