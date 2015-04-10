Суд арестовал бывшего вице-президента банка, обвиняемого в крупном мошенничестве

Суд в Москве арестовал бывшего вице-президента и начальника службы безопасности столичного отделения международного банка, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Сторона обвинения ходатайствовала о том, чтобы отправить под стражу подсудимого до вынесения приговора – он находился под домашним арестом и сослался на болезнь, чтобы лечь в медучреждение, но прокуратура посчитала, что мужчина может скрыться.

Как рассказал M24.ru один из потерпевших, в деле Всеволода Глуховцева - бывшего вице-президента банка – есть семь эпизодов. Пять из них связаны с покупкой земли в Черногории: подсудимый брал деньги под застройку и его фирма, зарегистрированная там, выдавала соответствующие документы.

Однако собеседник M24.ru уточнил, что именно эти эпизоды до сих пор не направлены в суд: черногорская сторона тянет с выдачей документов.

Но один эпизод, шестой по счету, следователям ГСУ столичной полиции удалось довести до суда: фигурант дела предложил своей знакомой помочь с покупкой земли в Черногории для дальнейшей постройки там дома. Он взял 200 тысяч евро, но свои обязательства не выполнил, а деньги присвоил.

Кроме того, Глуховцев вместе с менеджером одной из фирм подделал договор займа от имени гендиректора этой компании, который приходился пострадавшему отцом и на тот момент скончался.

Банк якобы предоставил заемщику 8,5 миллиона рублей, которые фигурант дела потом потребовал в суде. Суд иск удовлетворил, на основании этого подсудимый обратился за исполнительным листом, чтобы получить деньги, однако ему отказали - покушение на мошенничество вскрылось, этот эпизод также рассматривает суд.

По мнению следствия, общая сумма ущерба составляет 300 миллионов рублей. Однако предварительная оценка имущества показала, что пострадавших от действий фигуранта может быть больше. Отметим, что у подсудимого нашли целый арсенал оружия.

В конце марта 2015 года следователи главка МВД направили в суд дело экс-вице-президента. Если вина фигуранта будет доказана, то ему может грозить до 10 лет колонии.