Девушка погибла после операции по удалению гланд в Подмосковье

В Подмосковье девушка умерла после операции по удалению гланд

Следователи выясняют обстоятельства гибели жительницы Подмосковного Новогорска. Она скончалась после операции по удалению гланд, сообщает телеканал "Москва 24".

На хирургическое вмешательство выпускница местной школы согласилась, вылечившись от продолжительной простуды. Во время операции у нее началось кровотечение и девочке ввели препарат, который вызвал кому. Врачи заставили сердце биться, но независимая экспертиза показала, что мозг пациентки был мертв.

Ее мать Марина Янковская рассказала, что после операции девочка находилась в крайне тяжелом состоянии. "Нас пригласили к ней в реанимацию, как сказала заведующая лечебной части, подержать ее за ручку. То, что мы увидели, в каком состоянии она была - это была жуть. У нее отказали все органы. Не работали почки, не работала печень, сердце работало с перебоями", - отметила она.



На врача и анестезиолога женщина подала в суд, но дальше проверки клиники на наличие лицензии дело не пошло. Следствие пока продолжается, по словам юристов, доказать вину доктора очень сложно, поскольку понятия врачебной ошибки нет в юридическом языке. Все дела рассматриваются по статье "халатность".