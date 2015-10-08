Следствие по делу Полонского продлили до января 2016 года

Сергей Полонский. Фото: ТАСС/Дмитрий Алешковский

Срок следствия по делу бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в крупном мошенничестве, продлен до 11 января 2016 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Славика Брсояна.

По словам защитника, следствие просит продлить срок содержания под стражей обвиняемому также до 11 января.

По версии следствия, Сергей Полонский похитил более 5,7 миллиарда рублей у участников долевого строительства жилищного комплекса "Кутузовская миля", возведение которого началось еще в 2002 году.

Пострадавшими от действий Полонского признаны более 80 человек.

29 марта 2014 года против бизнесмена возбудили дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Полонского обвиняют в хищении около 150 миллионов рублей средств участников долевого строительства другого жилого комплекса – "Рублевская Ривьера".