В "Ростехнологиях" обнаружены хищения на 100 миллионов рублей

Андрей Бордунов. Фото: ИТАР-ТАСС

Руководитель управляющей компании "Развитие" Андрей Бордунов помещен под домашний арест до 20 января 2013 года. Он подозревается в незаконном присвоении имущества.

В результате совместной операции МВД и ФСБ России 5 декабря Андрей Бордунов был задержан и в тот же день помещен под домашний арест до 20 января 2013 года в своем подмосковном особняке в деревне "Беседы" Ленинского района, сообщает "Коммерсант".

Бордунов подозревается в мошенничестве с недвижимым имуществом одного из предприятий "Ростехнологий" Института горючих ископаемых, который был на грани банкротства в 2008 году.

В 2009 году долги ИГИ выкупило юридическое агентство "Алтара", также возглавляемое Бордуновым, после чего в институте была введена процедура внешнего управления. Именно в это время внешний управляющий Владимир Добрышкин продал по заниженной стоимости четыре строения "Ростехнологий" на Ленинском проспекте. Общая их площадь составила почти 7,5 тысяч квадратных метров, а нанесенный ущерб – более 113 миллионов рублей.

В октябре 2010 года Бордунов зарегистрировал проданную недвижимость на подконтрольные ему организации. К тому же следствие считает, что за это время стоимость зданий выросла до 407 миллионов рублей.

В настоящий момент уголовное дело в отношении Бордунова было выделено в отдельное производство, и теперь ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Между тем, как отметил адвокат Бордунова, сделками по продаже имущества занимались другие люди, так что его подзащитный "не имеет никакого отношения к этому делу".