Кашин узнал одного из нападавших на фотографиях с Селигера

Олег Кашин. Фото: ИТАР-ТАСС

Журналист Олег Кашин, которого избили в 2010 году неизвестные, заявил о том, что узнал одного из нападавших на фоторепортажах с Селигера. Дело об избиении журналиста до сих пор не закрыто. Защита Кашина недовольна неэффективным, по мнению адвокатов, расследованием дела.

"Этого человека я увидел на фоторепортажах с Селигера, это один из охранников Селигера, которые берутся из тех же спартаковских бригад", - цитирует высказывание Кашина "Интерфакс".

Адвокаты пострадавшего журналиста заявили, что намерены пожаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Защиту Кашина не устраивает ход расследования. По мнению адвокатов, расследованием серьезно никто не занимается и оно ведется "для галочки".

"Мы планируем обращение в ЕСПЧ, там есть статьи, связанные с неэффективным расследованием - в рамках статьи 2 "Право на жизнь", - заявил адвокат правозащитной ассоциации "Агора" Рамиль Ахметгалиев.

Напомним, журналист издательского дома "КоммерсантЪ" 6 ноября 2010 года был избит двумя неизвестными возле своего дома на Пятницкой улице. Преступники, вооружившись куском арматуры, нанесли журналисту тяжелые травмы. В результате нападения Кашин получил переломы ног, верхней и нижней челюстей и сотрясение головного мозга.

По мнению оппозиционно настроенных политиков и самого Кашина, нападение связано с его деятельностью в защиту Химкинского леса.