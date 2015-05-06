Суд арестовал имущество экс-главы ФСИН Александра Реймера

Александр Реймер. Фото: ТАСС/Дмитрий Бурлаков

Пресненский суд столицы арестовал имущество экс-главы ФСИН Александра Реймера на сумму свыше 15 миллионов рублей. Бывшего главу службы обвиняют в мошенничестве при закупке электронных браслетов, сообщает Агентство "Москва".

Реймер арестован до 31 мая, несмотря на требования защиты, которая просила освободить обвиняемого указывая на то, что будут оглашаться сведения, касающиеся здоровья обвиняемого, но прокурор возражала против ходатайства, суд поддержал сторону надзорного ведомства.

Также адвокаты Реймера просили Мосгорсуд отменить ему меру пресечения и избрать другую, не связанную с содержанием под стражей – в виде залога в миллион рублей или домашнего ареста.

Защитники связывают это с состоянием фигуранта – по их данным, Реймер страдает болезнью щитовидной железы, сахарным диабетом, гипертонией и имеет предраковое состояние. Сам бывший начальник ФСИН отказался участвовать в заседании.

Напомним, по версии следствия, Реймер вместе с соучастниками в 2010-2012 годах похитили деньги, выделенные ФСИН на электронные браслеты: закупка была проведена по ценам, завышенным в несколько раз. Так, стационарное контрольное устройство стоимостью 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч, а мобильное вместо тех же 19 – по цене в 128 тысяч рублей.

Таким образом, Реймер и его подельники украли около 3 миллиардов рублей, позже все участники "закупок" были задержаны оперативниками.

Помимо Реймера, обвинение предъявили его бывшему заместителю Николаю Криволапову, директору Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктору Определенову и гендиректору коммерческой фирмы Николаю Мартынову.