СК начал проверку после смерти пожарного на юге столицы

Столичное управление СК начало проверку по факту гибели спасателя при пожаре на юге Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание в жилом доме на Шипиловской улице произошло около 4:00 6 февраля, площадь пожара составила порядка 45 квадратных метров.

Для ликвидации пожара прибыли 12 подразделений спасателей, в процессе тушения, им удалось вывести шесть человек, из которых двое – дети.

Погибший – сотрудник пожарной службы 1981 года рождения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.