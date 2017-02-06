Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля 2017, 12:47

Происшествия

СК начал проверку после смерти пожарного на юге столицы

Столичное управление СК начало проверку по факту гибели спасателя при пожаре на юге Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание в жилом доме на Шипиловской улице произошло около 4:00 6 февраля, площадь пожара составила порядка 45 квадратных метров.

Для ликвидации пожара прибыли 12 подразделений спасателей, в процессе тушения, им удалось вывести шесть человек, из которых двое – дети.

Погибший – сотрудник пожарной службы 1981 года рождения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сайты по теме


следствие спасатели проверки возгорания

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика