05 июля 2013, 09:55

Происшествия

Полонскому грозит заочный арест, если он не явится к следователю

Сергей Полонский. Фото: ИТАР-ТАСС

Бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве, могут заочно арестовать, если он не явится к следователю в течение месяца.

Об этом сообщили M24.ru в пресс-центре МВД России. По словам представителя полиции, в случае неявки Полонского следователь подаст ходатайство об аресте в суд и будет запущена процедура объявления бизнесмена в международный розыск.

Напомним, Сергей Полонский обвиняется в хищении 5,7 миллиардов рублей у соинвесторов строительства жилого комплекса "Кутузовская миля". В настоящее время бизнесмен находится в Израиле и планирует получить гражданство этой страны.

Сюжет: Дело Полонского
следствие розыск аресты Сергей Полонский

