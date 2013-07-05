Полонскому грозит заочный арест, если он не явится к следователю

Сергей Полонский. Фото: ИТАР-ТАСС
Бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве, могут заочно арестовать, если он не явится к следователю в течение месяца.
Об этом сообщили M24.ru в пресс-центре МВД России. По словам представителя полиции, в случае неявки Полонского следователь подаст ходатайство об аресте в суд и будет запущена процедура объявления бизнесмена в международный розыск.
Ссылки по теме
- Сергею Полонскому заочно предъявлено обвинение в мошенничестве
- Полонский пока не может предстать перед судом в России - адвокат
- Сергей Полонский хочет получить израильское гражданство
Напомним, Сергей Полонский обвиняется в хищении 5,7 миллиардов рублей у соинвесторов строительства жилого комплекса "Кутузовская миля". В настоящее время бизнесмен находится в Израиле и планирует получить гражданство этой страны.
Сайты по теме