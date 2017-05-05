Форма поиска по сайту

05 мая 2017, 17:28

Происшествия

Завершены следственные действия по делу о гибели детей на Сямозере

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Завершены следственные действия с шестью обвиняемыми по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, директор ООО Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор лагеря Вадим Виноградов, а также инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин знали об объявленном штормовом предупреждении, но все равно организовали водный поход с детьми на озеро Самозяро. При этом одно из используемых плавательных средств было технически неисправным, лодки были перегружены, а детей не обеспечили жилетами подходящего размера.

В СК также отметили, что после трагедии Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в экстренные службы, чтобы избежать негативной реакции общественности.

Кроме того, следствие утверждает, что экс-руководитель Управления Роспотребнадзора в Карелии Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович знали о многочисленных нарушениях закона в парк-отеле "Сямозеро" и все равно выдали лагерю разрешительные документы на работу.

Фигурантов уголовного дела Коваленко и Котович обвиняют в халатности. Директору лагеря Решетовой, координатору Виноградову, а также Круподерщикову и Ильину предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и оставление в опасности.

Потерпевшие и их законные представители начали знакомиться с материалами дела.

18 июня 2016 года дети из лагеря парк-отель "Сямозеро" отправились в водный поход на озере Сямозеро в Пряжинском районе в Карелии. На трех каноэ находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. Во время шторма лодки перевернулись и 14 детей погибли.

Помимо шести фигурантов дела, к дисциплинарной ответственности привлечены три министра и вице-премьер правительства Карелии.

Кроме того, фельдшера скорой помощи Ирину Щербакову, которая проигнорировала звонок тонувшего ребенка, признали виновной. Ее отправят на три года в колонию-поселение после того, как ее дочь достигнет 14-летнего возраста.

Родители погибших и пострадавших в Карелии детей получили компенсации. Общая сумма выплат составила 23,9 миллиона рублей.

следствие уголовные дела обвиняемые Карелия

