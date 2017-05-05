Завершены следственные действия по делу о гибели детей на Сямозере

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Завершены следственные действия с шестью обвиняемыми по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, директор ООО Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор лагеря Вадим Виноградов, а также инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин знали об объявленном штормовом предупреждении, но все равно организовали водный поход с детьми на озеро Самозяро. При этом одно из используемых плавательных средств было технически неисправным, лодки были перегружены, а детей не обеспечили жилетами подходящего размера.

В СК также отметили, что после трагедии Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в экстренные службы, чтобы избежать негативной реакции общественности.

Кроме того, следствие утверждает, что экс-руководитель Управления Роспотребнадзора в Карелии Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович знали о многочисленных нарушениях закона в парк-отеле "Сямозеро" и все равно выдали лагерю разрешительные документы на работу.

Фигурантов уголовного дела Коваленко и Котович обвиняют в халатности. Директору лагеря Решетовой, координатору Виноградову, а также Круподерщикову и Ильину предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и оставление в опасности.

Потерпевшие и их законные представители начали знакомиться с материалами дела.