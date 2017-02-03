Сообщившая об изнасиловании врачом пациентка не отказывалась от показаний

Фото: скриншот с канала "Москва 24"

Пациентка подольской больницы, подвергшаяся насилию со стороны анестезиолога, не отказывалась от своих показаний против врача, сообщает ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что женщина написала заявление, в котором отказалась от обвинений в адрес анестезиолога.

Якобы в личной беседе с представителем министерства здравоохранения Московской области она призналась, что никакого насилия со стороны медика не было. По ее словам, ее никто не трогал и она "просто не хочет, чтобы врач там работал".