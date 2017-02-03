Форма поиска по сайту

03 февраля 2017, 17:12

Происшествия

Сообщившая об изнасиловании врачом пациентка не отказывалась от показаний

Фото: скриншот с канала "Москва 24"

Пациентка подольской больницы, подвергшаяся насилию со стороны анестезиолога, не отказывалась от своих показаний против врача, сообщает ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что женщина написала заявление, в котором отказалась от обвинений в адрес анестезиолога.

Якобы в личной беседе с представителем министерства здравоохранения Московской области она призналась, что никакого насилия со стороны медика не было. По ее словам, ее никто не трогал и она "просто не хочет, чтобы врач там работал".

По версии СК, в ночь на 5 января 2017 года в Подольске врач-анестезиолог, находясь на дежурстве в состоянии алкогольного опьянения, напал на пациентку. В силу своего состояния она не смогла оказать сопротивление.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемого отправили под стражу.

