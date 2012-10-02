По факту гибели москвички в горах Алтая возбуждено уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители республики Алтай возбудили уголовное дело по факту гибели московской туристки в горах. По материалам следствия, туристическая группа оставила подвернувшую ногу женщину одну. В результате пострадавшая утонула в реке.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Кош-Агачского района, сообщает РИА Новости.

Напомним, что спасатели почти месяц искали пропавшую туристку, которую в последний раз видели в районе перевала Буртулдак. Женщина отправилась в горы в составе экспедиции. Во время путешествия москвичка подвернула ногу, после чего группа приняла решение отставить пострадавшую на месте, а самим идти за помощью.

Травмированной выдали продукты, палатку и теплые вещи. Через семь дней группа и спасатели МЧС вернулись за пострадавшей, но женщины на месте не оказалось.