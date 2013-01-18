"Утро": Скорая помощь будет оказывать платные услуги

За определенную плату врачи "скорой помощи" в ближайшее время смогут оказывать дополнительные медицинские услуги, которые не включенаы в перечень обязательных. Например, они смогут делать УЗИ или рентген на дому.

С 1 февраля у московской Станции скорой и неотложной медицинской помощи появятся четыре хозрасчетные бригады.

Это не означает, что москвичу, позвонившему в "03", будут навязывать платные услуги. Для вызова коммерческой "скорой" нужно будет набрать другой номер. Платные бригады должны будут прибывать на вызов быстрее, чем обычные.