Подмосковных должников начали выявлять с помощью системы фотовидеофиксации

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Подмосковье должников начали выявлять с помощью региональной системы фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

Теперь все задолжавшие по алиментам, неоплаченным административным штрафам, коммунальным, налоговым и иным видам задолженностей в случае попадания в объектив камеры будут останавливаться на стационарном посту ДПС. Мероприятия проводятся совместно сотрудниками различных заинтересованных государственных служб и ведомств.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Петр Иванов, только за 1,5 часа 27 октября таким методом было задержано 12 транспортных средств, владельцы которых проходят по базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) как злостные неплательщики.

Общий размер штрафов составил более 50 тысяч рублей. При этом на одно транспортное средство судебными приставами был наложен арест в связи с наличием у владельца задолженности в размере более 200 тысяч рублей.

Как в столице ищут должников

В ходе мероприятий 28 октября остановлено 21 транспортное средство, принадлежащее должникам, общая задолженность которых составила более 300 тысяч рублей. 2 транспортных средства было арестовано за долги.

Применяемое программное обеспечение позволяет не только выявлять должников, но и определять участки подмосковных дорог с повышенной концентрацией автомобилей неплательщиков. Также оно определяет наиболее эффективные места для проведения таких мероприятий.

"На сегодняшний день система взаимодействия полностью отлажена. В дальнейшем такие совместные рейды будут проводиться в Московской области на регулярной основе", - отметил Петр Иванов.

Напомним, неоплаченные штрафы могут начать вычитать из зарплаты должников. Такая мера содержится в новой редакции Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП).

Так, штрафы за все виды правонарушений, кроме грубых предлагается вычитать из заработной платы нарушителя. При этом сами штрафы не должны превышать сумму в 10 тысяч рублей.

При неуплате штрафа в установленный срок суд должен будет направить его копию в организацию, выплачивающую нарушителю зарплату, пенсию или стипендию. Эта организация и должна будет удержать у должника указанную сумму.