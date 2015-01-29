За использование шин не по сезону Госдума предлагает штрафовать на 10 тысяч

Госдума предлагает штрафовать за использование шин не по сезону

Госдума в феврале рассмотрит законопроект о штрафах в 10 тысяч рублей для автомобилистов, которые в зимние месяцы используют летнюю резину, а в летние - шипованную. Об этом M24.ru сообщил председатель комитета по транспорту нижней палаты парламента Евгений Москвичев. Но если закон будет принят, он вступит в силу только к следующей зиме. По словам депутата, сумма штрафа должна быть хотя бы относительно сравнима со стоимостью комплекта резины. Технический регламент Таможенного союза, который запрещает использование шин не по сезону, вступил в силу 1 января 2015 года. В Москве пока не штрафуют за его нарушение, рассказал M24.ru замглавы столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов. Госавтоинспекция дожидается решения Госдумы о штрафах за это нарушение.

Законопроект о денежном наказании для автомобилистов уже подготовлен, заявил Москвичев. "Штрафы должны быть сравнимы со стоимостью комплекта шин. Мы предполагаем, что денежное наказание может составить 10 тысяч рублей. Сейчас законопроект дорабатывается. Он будет рассмотрен в первом чтении в феврале, а вступит в силу только к следующей зиме", - сказал Москвичев.

Напомним, что в Госдуме уже рассматривались законопроекты, вводящие за шины не по сезону штрафы от двух до пяти тысяч рублей. Однако по техническим причинам они так и не были приняты.

С 1 января 2015 года вступил в силу регламент Таможенного Союза "О безопасности колесных транспортных средств". Он был принят еще в декабре 2011 года. Документ запрещает эксплуатацию транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, с декабря по февраль. Шины должны быть установлены на все колеса машины. В летние месяцы запрещено пользоваться автомобилем с зимней шипованной резиной. При этом региональные власти могут менять сроки действия ограничений в зависимости от климатических условий. Запрет был обоснован соображениями безопасности: зимой машину на летней резине может занести на дороге, колеса могут разорваться из-за обычного прокола. А летом шипованная резина портит дорожное полотно.

Московская Госавтоинспекция пока не начала штрафовать водителей, которые ездят на летней резине. Замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов сообщил M24.ru, что ответственность конкретно за это нарушение пока не прописана. "Она может быть установлена только на федеральном уровне", - подчеркнул он. По словам Ефремова, ГИБДД дожидается введения штрафов.

Однако в некоторых других регионах гаишники вышли из положения. Они уже начали оформлять протоколы по статье 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Штраф за это нарушение составляет 500 рублей. Например, в Ивановской области с начала года уже выявили более 100 нарушений.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко, после того, как будет принят федеральный закон, столичный парламент рассмотрит вопрос, в какие именно месяцы запреты должны действовать в Москве. "Здесь важно мнение самих водителей. Поскольку они будут нести ответственность за нарушения", - отметила депутат. В самом техрегламенте, напомним, ограничения действуют только в летние и зимние месяцы, осенью и весной автомобилисты могут ездить на любой резине.

Член комиссии по безопасности Мосгордумы Андрей Шибаев говорит, что сроки действия ограничений должны определять специалисты. "Нужно проанализировать статистику, посмотреть, когда наступают холода, образуется гололед. В Москве период использования зимней шины может быть больше трех месяцев, начинаться еще в ноябре и длиться до марта", - заявил депутат.

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что штраф в 10 тысяч рублей слишком велик. "Достаточно штрафа в 500 рублей по статье 12.5 КоАП. Не нужно делать специальную статью для каждой неисправности. Боюсь, что большие штрафы приведут к коррупции: водители просто будут платить инспекторам ДПС", - сказал Дозоров.

Директор межрегионального центра "За безопасность российских дорог" Дмитрий Леонтьев считает 10 тысяч рублей адекватным денежным наказанием. "Штрафы должны быть такие, чтобы их боялись. Иначе нет смысла их вводить. Стоит также ввести норму, согласно которой, если автомобиль на летних шинах попадает зимой в ДТП, то страховка для него не действует, или он должен платить за нее больше", - сказал Леонтьев.

Замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков считает, что в Москве периоды ограничений на использование шин должны длиться по четыре месяца. "Нужны жесткие требования использовать летнюю резину с июня по сентябрь, зимнюю – с декабря по март. В остальные месяцы вопрос должен оставаться на усмотрение водителей. Бывает, что в октябре уже выпал снег, и пора обуваться", - пояснил Мухортиков.

София Сарджвеладзе