Штрафы за административные нарушения увеличат в несколько раз

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В Госдуме представили новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Депутат Госудумы, член комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Дмитрий Вяткин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" о самых важных новациях документа.

"Проект нового кодекса уже можно найти на сайте комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Это очень объемный текст, более 1600 страниц. В нем более детально проработаны принципы привлечения к административной ответственности, проведена категоризация административных нарушений.

Они разделены на грубые, значительные и менее значительные. По-новому прописан порядок освобождения от ответственности", – пояснил он.

Вяткин добавил, что в новом кодексе прописано принудительное списание средств для оплаты штрафов, в том числе с банковских карт должников.

Депутат – о новой редакции КоАП

Как пишет "Коммерсантъ", в новой версии КоАП штрафы за целый ряд правонарушений вырастут в несколько раз. Потолок штрафов для граждан составит 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 400 тысяч рублей, для должностных лиц – 800 тысяч, а для юридических лиц – 60 миллионов рублей.

В новом кодексе увеличены штрафы по "политическим" статьям. Например, за подкуп избирателей предлагается ввести максимальный штраф в 10 миллионов рублей, что в 20 раз больше действующего.

Также ужесточается ответственность за преднамеренное банкротство. Максимальный штраф за это нарушение вырастет с 10 тысяч до 200 тысяч и 300 тысяч рублей. Санкция за бизнес без лицензии будет доходить до 500 тысяч рублей.

Кроме того, депутаты предлагают усилить ответственность за неповиновение распоряжениям полицейского. Вместо штрафа в 500–1000 рублей или ареста до 15 суток нарушителей оштрафуют на 15 тысяч рублей или отправят на исправительные или обязательные работы.

Однако в кодексе есть несколько нововведений, которые облегчат жизнь нарушителям. Например, штраф могут назначить меньше низшего предела.