Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

27 июля 2012, 13:50

У москвичей появятся новые места для парковки

штрафы парковки автомобили пдд

ИТАР-ТАСС

До конца августа на московских улицах, где ранее была запрещена парковка, появится более 250 новых парковочных мест, - так заявила в пятницу пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С первого июля водители привыкают к увеличению размера штрафов. Теперь за нарушение правил остановки и стоянки они должны будут заплатить не 100, а 2,5 тысячи рублей, за нарушение правил остановки или стоянки на пешеходном переходе - не 300, а 3 тысячи рублей, за остановку или стоянку на остановке общественного транспорта - 3 тысячи рублей, напоминают РИА Новости.

Дополнительные парковочные места будут выделяться за счет пространства тротуаров, а не уличных зон. Сейчас на месте будущих уличных парковок висит знак «Стоянка запрещена».

"До конца августа 2012 года в пилотной зоне московского парковочного пространства на улицах Петровка и Каретный ряд, а также на прилегающих к ним улицах, бульварах и переулках появятся дополнительные парковочные места. К уже существующим 453 парковочным местам будет добавлено еще 256 мест"- передается в сообщении пресс-службы. По словам представителей органов дорожного движения, это решение было принято после длительной ревизии улиц Москвы.

С 1 ноября в границах пилотной зоны будет введена специальная оплата за парковку на улично-дорожной территории. В других районах столицы введение платных парковок будет проводиться постепенно. В 2013 году эти нововведения должны начаться в районе бульварного кольца. Водители смогут оплатить парковку через паркомат, с помощью СМС или через специальный интернет-портал после предварительной регистрации.

Сюжет: Платные парковки в Москве

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать