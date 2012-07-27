У москвичей появятся новые места для парковки

ИТАР-ТАСС

До конца августа на московских улицах, где ранее была запрещена парковка, появится более 250 новых парковочных мест, - так заявила в пятницу пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С первого июля водители привыкают к увеличению размера штрафов. Теперь за нарушение правил остановки и стоянки они должны будут заплатить не 100, а 2,5 тысячи рублей, за нарушение правил остановки или стоянки на пешеходном переходе - не 300, а 3 тысячи рублей, за остановку или стоянку на остановке общественного транспорта - 3 тысячи рублей, напоминают РИА Новости.

Дополнительные парковочные места будут выделяться за счет пространства тротуаров, а не уличных зон. Сейчас на месте будущих уличных парковок висит знак «Стоянка запрещена».

"До конца августа 2012 года в пилотной зоне московского парковочного пространства на улицах Петровка и Каретный ряд, а также на прилегающих к ним улицах, бульварах и переулках появятся дополнительные парковочные места. К уже существующим 453 парковочным местам будет добавлено еще 256 мест"- передается в сообщении пресс-службы. По словам представителей органов дорожного движения, это решение было принято после длительной ревизии улиц Москвы.

С 1 ноября в границах пилотной зоны будет введена специальная оплата за парковку на улично-дорожной территории. В других районах столицы введение платных парковок будет проводиться постепенно. В 2013 году эти нововведения должны начаться в районе бульварного кольца. Водители смогут оплатить парковку через паркомат, с помощью СМС или через специальный интернет-портал после предварительной регистрации.