Подмосковное УФАС оштрафовало "Билайн" за SMS-рекламу

Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало мобильного оператора "Билайн" (ПАО "Вымпел-Коммуникации") на 100 тысяч рублей за SMS-рекламу, сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из материала, областное управление ФАС по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении привлекло "Вымпел-Коммуникации" к административной ответственности за распространение рекламы без предварительного согласия абонента.



"Основанием для привлечения к административной ответственности послужило нарушение ПАО "Вымпел-Коммуникации" статьи "реклама, распространяемая по сетям электросвязи" ФЗ "О рекламе" при направлении СМС-рекламы на абонентский номер физического лица без его согласия", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ФАС возбудила дело в отношении оператора связи "МегаФон" по признакам нарушения законодательства о рекламе.

В ФАС поступило заявление гражданина с претензией к рекламе тарифа "МегаФон – Все включено S", которая распространялась в эфире телеканалов в мае текущего года. Согласно ей, абонентская плата за пользование данным тарифом составляет 190 рублей в месяц. Однако в нижней части рекламы мелким шрифтом указывались другие условия тарифа. Отмечалось, что абонентская плата 190 рублей предусмотрена только за первый месяц пользования услугой, а со второго ее увеличение в зависимости от региона подключения.

Ранее ФАС признала недостоверной рекламу другого оператора связи – МТС, который в июне на федеральных каналах сообщал об отмене роуминга в России. Это сообщение содержит не соответствующие действительности сведения, считают в антимонопольном ведомстве.

Отметим, что 23 июля ФАС оштрафовала всех операторов "большой тройки" – МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" на 100 тысяч рублей. Причиной также стало распространение ненадлежащей рекламы услуг в эфире федеральных телеканалов.

Как сообщается в материале ведомства, комиссия ФАС признала ненадлежащими рекламу тарифной опции "МТС Планшет Mini", рекламу тарифа "Переходи на ноль" и рекламу "Интернет 4G" сети "Билайн".

Отмечается, что такая реклама нарушает требования части 7 статьи 5 "Закона о рекламе". Штраф за такое нарушение составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в июле прошлого года Владимир Путин подписал закон о запрете в России SMS-спама. Согласно документу, отправлять абоненту рекламные сообщения можно только после его предварительного согласия, причем пользователь может потребовать от оператора прекратить рассылки.