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Экология

24 декабря 2014, 16:15

Московский НПЗ оштрафован на 207 тысяч рублей за выбросы сероводорода

штрафы экология Роспотребнадзор НПЗ

Фото: M24.ru

Московский нефтеперерабатывающий завод оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода.
Всего было составлено четыре протокола и выданы предписания об устранении нарушений и условий, способствовавших загрязнению.

Ранее суд оштрафовал Московский НПЗ на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы.

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Представители ответчика в суде заявляли, что вещества, которые Росприроднадзор зафиксировал в воздухе, не участвуют в технологических процессах. Кроме того, по словам представителей завода, Росприроднадзор не имел права составлять протокол о нарушении и брать пробы воздуха без видеосъемки и участия понятых.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Источник выброса до сих пор не установлен. Внеплановая проверка Роспотребнадзора, по результатам которой НПЗ был оштрафован, была проведена уже после 10 ноября.

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