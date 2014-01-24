Более 10 тысяч единиц оружия изъяли в столице за прошлый год

Фото: ИТАР-ТАСС

24 января состоялось расширенное заседание коллегии столичной полиции, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Москвы за 2013 год.

За минувший год из 206 тысяч досмотренных транспортных средств изъято 315 единиц огнестрельного и нарезного оружия, почти 4 тысячи единицы травматического и около 6 тысяч единиц холодного оружия, а также 16,4 тысячи бейсбольных бит. В рамках операции "Нелегальный таксист" было выявлено более 10 тысяч граждан, занимавшихся пассажирскими перевозками без лицензии.

Количество зарегистрированных за прошлый год преступлений сократилось, при том что выросло число раскрытых преступлений. А благодаря использованию автоматизированных систем фиксации правонарушений снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Силами участковых уполномоченных было выявлено 390 так называемых "резиновых квартир", причем большую помощь участковым оказали сами жители Москвы. Наложено штрафов на общую сумму 103,3 миллионов рублей. К уголовной ответственности за организацию незаконной миграции было привлечено 305 человек.

Кроме того, выявлено 2220 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, привлечено к ответственности 675 их активных участников, расследовано 227 преступлений, совершенных этническими группировками.

Стоит также отметить, что полицейскими было раскрыто свыше 16 тысяч наркопреступлений. Полиция выступила также и инициатором кампании по борьбе с торговцами спайсами. Было закрыто 1,4 тысячи подпольных игорных клубов, возбуждено 46 уголовных дел, составлено 1300 административных протоколов, изъято более 36 тысяч единиц игрового оборудования.

А также выявлено около 10 тысяч преступлений экономической направленности. Сумма возмещенного ущерба по ним превысила 14 миллиардов рублей. В том числе выявлено более 2 тысяч преступлений коррупционной направленности, при этом сумма возмещенного материального ущерба, установленного в ходе расследования таких уголовных дел, составила 567 миллионов рублей.

За 2013 год было разыскано 2014 граждан, находившихся в розыске, и найдено 858 граждан, пропавших без вести.