Медведев предлагает увеличить штрафы для "зайцев" в поездах

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Штрафы для безбилетников на железнодорожном транспорте могут увеличить в несколько раз, соответствующее предложение внес на рассмотрение в правительство премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, в пригородных поездах предлагается ввести штрафы в размере 50-кратной суммы тарифов на перевозку взрослого пассажира на 10 километров, а в поездах дальнего следования - пятикратную стоимость тарифа на перевозку взрослого пассажира на расстояние в 100 километров.

В настоящее время штраф в электричках составляет 100 рублей, в поездах дальнего следования - 200 рублей. Если закон будет принят, то штраф за безбилетный проезд в пригородном поезде составит 1,3 тысячи рублей, а в поезде дальнего следования – 2 тысячи (плюс стоимость проезда).

Кроме того, законопроектом предлагается отменить административную ответственность для "зайцев" и ввести гражданско-правовую ответственность – тогда безбилетник помимо штрафа будет обязан возмещать перевозчику неустойку за неисполнение договора перевозки.