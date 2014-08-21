Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Ж/Д и вокзалы

21 августа 2014, 12:59

Медведев предлагает увеличить штрафы для "зайцев" в поездах

штрафы Дмитрий Медведев тарифы законы ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Штрафы для безбилетников на железнодорожном транспорте могут увеличить в несколько раз, соответствующее предложение внес на рассмотрение в правительство премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, в пригородных поездах предлагается ввести штрафы в размере 50-кратной суммы тарифов на перевозку взрослого пассажира на 10 километров, а в поездах дальнего следования - пятикратную стоимость тарифа на перевозку взрослого пассажира на расстояние в 100 километров.

В настоящее время штраф в электричках составляет 100 рублей, в поездах дальнего следования - 200 рублей. Если закон будет принят, то штраф за безбилетный проезд в пригородном поезде составит 1,3 тысячи рублей, а в поезде дальнего следования – 2 тысячи (плюс стоимость проезда).

Кроме того, законопроектом предлагается отменить административную ответственность для "зайцев" и ввести гражданско-правовую ответственность – тогда безбилетник помимо штрафа будет обязан возмещать перевозчику неустойку за неисполнение договора перевозки.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать