Законопослушные граждане стали неплательщиками штрафов ГИБДД

Фото: М24.ru

Десятки тысяч законопослушных граждан оказались неплательщиками штрафов ГИБДД. Данные о перечисленных ими средствах не дошли до Федерального казначейства, и Госавтоинспекция считает, что водители штрафные квитанции не оплатили. Об этом пишет газета "Ъ".

В ситуацию уже вмешалось российское правительство. В Белом доме считают, что во всем виноваты банки, которые не передают вовремя информацию о платежах в казначейство. По словам представителей банков, для этого пока нет технической возможности.

Обнаружить себя в этом перечне можно на федеральном (Gosuslugi.ru), московском (Pgu.mos.ru) портале госуслуг, а также на сайте ГИБДД РФ (Gibdd.ru). Только за одну неделю в середине мая водители написали 11 тыс. жалоб. В апреле же ГИБДД РФ получила через сайт около 20 тыс. копий ранее оплаченных квитанций от водителей с просьбой убрать их из базы данных неплательщиков, пишет издание.

Статус неплательщика для гражданина означает риск понести суровое наказание. Напомним, что на оплату квитанции дается 60 дней, затем ГИБДД направляет материалы в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая открывает исполнительное производство и может принять ряд мер к неплательщику вплоть до ограничения выезда за границу или ареста автомобиля.

Главная проблема кроется в работе Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), через которую в Федеральное казначейство и ГИБДД передается информация о проведенных платежах. С 1 января 2013 года, согласно ст. 32.2 ч. 8 КоАП, кредитные организации, через которые проводятся платежи, обязаны "незамедлительно передавать информацию об уплате административного штрафа" в ГИС ГМП.

Как пишет "Ъ", еще с середины прошлого года казначейство начало предупреждать банки о необходимости подключения к ГИС ГМП. Взаимодействие с системой в "пилотном режиме" отрабатывалось, в частности, со Сбербанком, Банком Москвы, Газпромбанком и системой платежей Qiwi. На данный момент к ней подключены 500 банков из 894 российских кредитных организаций.

Кроме того, порядка 20% платежей не идентифицируются из-за того, что операционисты банков некорректно заполняют платежные документы. Некоторые банки предоставляют сведения с задержкой в три дня.

По итогам совещания в правительстве Федеральному казначейству, Сбербанку РФ, правительству Москвы и ГИБДД РФ дано пять дней (до 24 мая), чтобы установить причину потери данных в системе.

Другие материалы газеты "Ъ"