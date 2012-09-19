Певец Алексей Глызин заплатил штраф за простой троллейбусов

Эстрадный певец Алексей Глызин выплатил ГУП "Мосгортранс" 12 тысяч рублей за неправильную парковку, которая вызвала простой троллейбусов в центре столицы.

"Согласно нашей претензии, Глызин должен был оплатить штраф в размере 12 тысяч рублей. Наша претензия была отправлена ему 16 августа, он должен был в течение 10 дней оплатить штраф. На сегодняшний день на расчетный счет троллейбусного парка деньги поступили, так что ситуацию удалось решить в досудебном порядке", - рассказал РИА Новости представитель Мосгортранса.

Предыстория

Глызин припарковался 1 августа прямо под контактной сетью, из-за чего на 40 минут было задержано движение троллейбусного маршрута № 78 . Когда певец вернулся к машине, его уже ждали сотрудники ГИБДД.

Певец сразу же заявил, что не намерен избегать наказания за неправильную парковку. Он выразил сожаление о случившемся, однако добавил, что в столице необходимо решать проблемы с парковкой, чтобы подобные ситуации возникали реже.

"Может быть, на моем примере в Москве начнут делать что-то для обычных горожан, которые не всегда могут поставить машину в подземный гараж", - отметил Алексей Глызин.

