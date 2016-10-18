Электронные обжалования штрафов не урегулированы законодательством – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Электронные обжалования штрафов не урегулированы законодательством. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил автоюрист Сергей Радько.

Как пишет "Коммерсантъ", сотрудники Генпрокуратуры собираются выяснить, насколько процедура обжалования автомобилистами штрафов от ГИБДД является законной. Речь идет о жалобах, предоставленных в электронном виде, которые сотрудники Госавтоинспекции принимают исключительно при наличии электронно-цифровой подписи. Цена за такую подпись варьируется от полутора до четырех тысяч рублей.

"На сегодняшний день единственным законным способом подачи жалобы является документ, предоставленный в бумажном виде. Пока подача жалобы в электронной форме законом не урегулирована. Как правило, желающие подать жалобу по электронной почте не хотят платить за удостоверение своей подписи. При этом другие виды электронного документооборота в законодательстве прописаны", – пояснил эксперт.

"Если Генпрокуратура признает электронную подпись незаконной, она должна дать представление руководству ГИБДД о том, что конкретно в данной системе не соответствует законодательству и как эти нарушения устранить. В противном случае практика подачи электронной жалобы может быть устранена полностью", – отметил Радько.

По мнению автоюристов, обязательное наличие электронной подписи нарушает права автовладельцев, так как вынуждает их пользоваться дополнительными платными услугами. По данным ЦОДД, число ошибочно выписанных штрафов в столице, выписанных с камер фотовидеофиксации не превышает 0,001 процента.

За последние восемь месяцев было выписано свыше десяти миллионов штрафов, основанных на данных дорожной системы видеонаблюдения. При этом число пострадавших в ДТП на участках, где установлены камеры, снизилось почти на 35 процентов.