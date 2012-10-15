С начала года у безбилетников изъяли более 60 тысяч социальных карт

За последние 9 месяцев контролеры изъяли 60 тысяч социальных карт москвича и жителя Московской области. Их забрали у пассажиров, которые пользовались чужими привилегиями и не платили за проезд

Свыше 60 тысяч незаконно используемых на общественном наземном транспорте Москвы социальных карт было изъято за 9 месяцев 2012 года, информирует пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"За этот же период контролерами пассажирского транспорта ГУП "Мосгортранс" было выявлено около 2 миллионов безбилетных пассажиров. Всего было проверено 1 миллион 179 тысяч единиц подвижного состава", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, было пресечено неправомерное использование денежных средств из бюджета города на сумму почти в 43 миллиона рублей.

Напомним, в конце сентября депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении поправки, увеличивающие штраф за пользование чужой социальной картой в 2,5 раза. Согласно новому законопроекту, размер штрафа будет увеличен до 2,5 тысяч рублей.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, цель этого законопроекта - не выписать большое количество штрафов, а сделать так, чтобы людям было невыгодно нарушать закон.

Ссылки по теме Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы