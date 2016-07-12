Производителя БАДа оштрафовали на 600 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Фармацевтическую компанию РИА "Панда" оштрафовали на 600 тысяч рублей за размещение недостоверной рекламы в газете "Аргументы и факты", сообщает пресс-центр Федеральной антимонопольной службы России.

Компания позиционировала биодобавку "Ноотроп" и биокомплекс "Омеганол" как лекарственные средства – реклама этих препаратов содержала прямые указания на их лечебные свойства.

Кроме того, "Аргументы и факты" также выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей за распространение рекламы препаратов компании РИА "Панда".

Ранее m24.ru сообщало, что Роспотребнадзор в ходе проверок оштрафовал производителей БАД на 851 тысячу рублей. До этого специалисты проверили 11 цехов по производству БАД и 115 аптек, также были взяты 436 образцов пищевых добавок для лабораторных исследований.

В итоге 14 проб не соответствовали нормативным требованиям, в том числе в аптечной сети 13, в производственных цехах – 1. Как выяснили в Центре гигиены и эпидемиологии, в добавках содержалось намного меньше заявленных биологических компонентов. Это означает, что БАДы не обеспечили бы потребителю необходимого эффекта.