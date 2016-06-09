Штрафы за отказ пропустить пешехода на переходе хотят увеличить

Фото: m24.ru/Александр Авилов

МВД разработало законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые не уступают дорогу пешеходам. Максимальный штраф могут увеличить с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов "Союз пешеходов" Владимир Соколов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что увеличение штрафа не поможет снизить число ДТП.

"На пешеходных переходах сбивается 34 из 100 пострадавших пешеходов. В прошлом году сбили 21 тысячу человек, а всего было сбито 60 тысяч пешеходов. Такого никогда не было. В целом растет число наездов на переходах. Но увеличение штрафов никак не повлияет на аварийность. Их количество просто мизерное. Нет столько сотрудников ГИБДД, которые могли бы наблюдать за этим", – пояснил он.

Ранее m24.ru сообщало, что первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Михаил Брячак предлагал повысить штрафы для водителей, которые не пропустили пешехода на переходе, до пяти тысяч рублей. По его словам, ответственность необходимо ужесточить, так как две трети аварий происходит именно на пешеходных переходах.

Как пишет "Коммерсантъ", в Госдуме считают, что нужно усилить ответственность и для пешеходов, которые, как правило, ПДД знают очень плохо.

Еще в прошлом году на сайте "Российская общественная инициатива" (РОИ) появилось предложение штрафовать пешеходов и велосипедистов, которые появились на проезжей части в наушниках, на 3 тысячи рублей. Если инициатива наберет 100 тысяч подписей, ее могут рассмотреть в нижней палате.