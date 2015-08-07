Инспекторы выписали штрафов за незаконную торговлю на 42 млн рублей

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

С начала прошлого года в столице за несанкционированную торговлю инспекторы выписали штрафов на 42 миллиона рублей. Об этом в ходе совещания по оперативным вопросам в правительстве Москвы заявил глава департамента торговли Алексей Немерюк.

За прошедшие полтора года за торговлю с рук в городе было составлено 9,5 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Всего взыскать с нарушителей удалось 22,6 миллиона рублей.

Ранее Немерюк заявлял, что доля импортных продуктов в столице снизилась на 13 процентов – с 36 до 23 процентов. Чиновник уточнил, что доля импортного мяса сократилась на 18 процентов, молока – на 10 процентов, а ягод и фруктов – на 53 процента.

А вот лидером по поставке мяса стала Белоруссия, доля мяса из этой страны выросла на 47 процентов, молока – на 17 процентов, картошки – на 25 процентов.

Кроме того, столица подписала более 20 соглашений с областями. "За МКАД есть большой комплекс, куда привозят свой товар из 35 регионов, есть сыры из Южной Америки и Таиланда. Также стали поставлять в 10 раз меньше санкционных продуктов", – заключил глава департамента торговли и услуг.

Отметим, на московских центральных улицах появляется все больше свободных торговых помещений. В первом полугодии текущего года доля таких площадок выросла в 2,5 раза по сравнению с концом прошлого года и составила 11,8 процента, что стало рекордным показателем за последние несколько лет.

Наибольшее количество свободных помещений зафиксировано на Садовом кольце (13,8%), наименьшее – на главных пешеходных улицах (8,9%)

По показателю вакантности в настоящее время лидирует улица Большая Лубянка (38%), следом идут Садовая-Кудринская (30%) и Остоженка (27%). Самыми заполненными торговыми коридорами стали Третьяковский проезд, Пушкинская площадь и улица Маросейка.