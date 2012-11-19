Программу "Своя игра" снимают с эфира

Петр Кулешов Фото: ИТАР-ТАСС

Телеканал НТВ отказался продлевать контракт с компанией "Студия 2В", выпускающей программу "Своя игра". Интеллектуальное шоу уйдет из эфира, а декабрьские съемки II командного турнира будут отменены.

В 2012 году съемки программы уже отменялись, число выпусков сократилось с двух до одного в неделю. Но тогда стороны пришли к соглашению, пишет РБК.

"Видимо, с телесериалами вроде "Братаны-3" и "Дикий-2" наша передача не гармонирует, а уровень интеллекта и эрудиции выше, чем у программы "Ты не поверишь!", для НТВ неприемлем", - прокомментировал ситуацию редактор "Своей игры" Максим Руссо. Он рассказал, что теперь будет рассылать письма с извинениями игрокам, с которыми, возможно, зритель встретится на другом канале.

Отметим, что "Своя игра" однажды уже уходила с НТВ - в 2000-2001 годах игра шла на канале ТВ-6. Впервые программа вышла в эфир в апреле 1994 года на РТР. За время существования передачи было выпущено более десятка книг, кроме того, авторы и ведущий шоу Петр Кулешов были отмечены премией ТЭФИ.