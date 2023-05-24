"Руки были в крови": что грозит хозяйке собаки, покусавшей дочь Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова потребовала компенсацию в 200 тысяч рублей с хозяйки собаки, которая покусала ее дочь в одном из подмосковных ресторанов. Девочка находится в стационаре, ей придется перенести шесть уколов от бешенства. Что произошло и получит ли телеведущая деньги – в материале Москвы 24.

"Руки были в крови"

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/danaborisova_official

Собака напала на дочь Даны Борисовой в одном из подмосковных дог-френдли-ресторанов 22 мая. В интервью телеграм-каналу Shot телеведущая рассказала, что перед отъездом из заведения она собиралась выйти на улицу, тогда как 15-летняя Полина осталась внутри со шпицем по кличке Мишель на руках. В этот момент в ресторан вбежала собака породы джек-рассел-терьер без поводка.

"Он влетает и сразу бросается к этому стулу, где сидят Полина и Мишель. Я разворачиваюсь, там и официанты подбежали, и хостес. Его стали оттаскивать, но он уже успел покусать", – сообщила Борисова.





Дана Борисова телеведущая Покусал он ее сильно: у нее руки, кисти в крови были. Собака была без прививки от бешенства.

Впоследствии у ребенка поднялась температура, ее госпитализировали в столичный НИИ неотложной хирургии и травматологии. Девочке предстоит пережить шесть уколов от бешенства, сообщила Борисова в соцсетях. Там же она попросила своих поклонников поддержать ребенка в этой ситуации.

По словам телеведущей, хозяйкой собаки оказалась владелица ресторана. Борисова вызвала полицию и написала заявление, что претензий ни к кому не имеет. В то же время она требует с хозяйки животного компенсацию в 200 тысяч рублей.

Преступления нет?

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/danaborisova_official

Правоохранительные органы не станут вмешиваться в ситуацию с нападением собаки на дочь Борисовой, потому что здесь нет преступления как такового. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

По ее словам, скорее всего, джек-рассел-терьер набросился не на ребенка, а на шпица телеведущей. Дочь Борисовой, судя по всему, просто пыталась защитить питомца.



Мария Ярмуш юрист Это взаимоотношения между двумя собаками, они бывают дружелюбны друг к другу, бывает, что нет. Но, безусловно, здесь есть вина владельца джек-рассел-терьера. Она не усмотрела, что ее питомец побежал за другой собакой.

Ярмуш подчеркнула, что жизни джек-рассел-терьера эта история никак не угрожает. "Если стороны договорились о компенсации морального вреда и ущерба для здоровья, принесены все извинения, то правоохранительные органы не вмешиваются. Собака не подлежит усыплению, об этом даже нечего говорить", – пояснила она.

"Думаю, хозяйке собаки совершенно не нужна огласка. Она явно хочет избежать ситуации, где можно повести себя недобросовестно с точки зрения гражданско-правовых отношений. Владелица уже пообещала заплатить 200 тысяч и, скорее всего, эти деньги в итоге переведет. Отрицать факт произошедшего сейчас она уже не будет", – сказала Ярмуш.

Юрист посоветовала в подобных ситуациях сначала брать расписку с владельцев напавшего животного, что он признает ответственность за инцидент и готов возместить ущерб по соглашению сторон. Кроме того, там должен быть указан срок исполнения всех договоренностей. Только после получения денег пострадавшая сторона может дать расписку, что никаких претензий не имеет, заключила специалист.

