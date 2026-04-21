Radar Online: Елизавета II была в ярости из-за выбора Гарри и Меган Маркл имени для дочери

Королевский историк Хьюго Викерс осудил принца Гарри и Меган Маркл за выбор имени для дочери. Дело в том, что Лилибет – это детское прозвище королевы Елизаветы II. По его словам, монаршая особа тоже была недовольна поступком внука, сообщили СМИ. Подробнее – в нашем материале.

"Отвратительный поступок"

Королевский историк Хьюго Викерс осудил решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл назвать дочь Лилибет – в честь детского прозвища королевы Елизаветы II, сообщил сайт Radar Online. Викерс отметил, что это решение не понравилось также и королеве: узнав об этом, она якобы пришла в ярость.

По мнению историка, поступок Гарри и Меган – "отвратительный". При этом представители пары уверяли, что "на 100% получили разрешение" королевы. Однако в Букингемском дворце опровергли это заявление, отметив, что мнения Елизаветы II даже не спросили.

"У меня нет дворцов, нет картин, единственное, что мне принадлежит, – это мое имя. И теперь они его забрали", – якобы сказала Елизавета II своему помощнику (слова королевы процитировал Роберт Джобсон в биографии Карла III в 2024-м).

Лилибет – ласковое имя, которое юной принцессе дал ее дед, король Георг V. Позже так ее звали отец, Георг VI, и супруг, принц Филипп. После смерти мужа в 2021 году это прозвище стало для Елизаветы еще более личным: она даже оставила на его гробу записку, подписавшись как Лилибет. Уже через 2 месяца стало известно, что Гарри и Меган дали новорожденной дочери имя Лилибет Диана.

Ранее издание опубликовало рассказ Викерса о том, как однажды королева лично отчитала Меган за хамство садовнику.





Хьюго Викерс писатель, телеведущий, биограф Королева села в свою машину, поехала к Меган и Гарри и устроила ей разнос, потому что, знаете ли, нельзя быть грубым с персоналом. Она не знала, как вести себя, и грубо обошлась с садовником, поэтому ее нужно было поставить на место.

Журналисты отметили, что это не единственный инцидент с участием жены принца Гарри и его бабушки. Ранее стало известно, что перед свадьбой Меган оказалась недовольна дегустацией: блюда якобы оказались не веганскими и не макробиотическими. В ответ на возмущения невестки, высказанные персоналу, Елизавета II заявила бывшей актрисе, что в их семье с окружающими так не разговаривают.

Кроме того, в апреле 2026 года Маркл попала в другой скандал. Жена принца Гарри выпустила линейку свечей As Ever по 64 доллара за штуку. Однако пользователей Сети возмутила рекламная кампания: Маркл использовала имена принца и принцессы (Арчи и Лилибет) для двух продуктов.

По мнению общественности, таким образом она пытается извлечь выгоду из королевских титулов своих детей, сообщили СМИ. Пользователи Сети призвали короля Карла III вмешаться.

"Не понимаю, почему король не поступит правильно и не лишит их титула Сассекских. Они делают то, что запретила Ее Величество, а Карл, похоже, просто закрывает на это глаза", "она фактически продает титулы своих детей, потому что у нее больше ничего нет. Насколько это отвратительно?", "теперь она использует титулы своих детей, чтобы продавать свои свечи. Абсолютно позорно!" – написали пользователи Сети.

Скандальный тур по Австралии

В апреле 2026 года имя Меган Маркл снова появилось в СМИ в контексте еще одного скандала – 4-дневного тура по Австралии, который некоторые критики охарактеризовали как "псевдокоролевский". Сначала пользователи Сети указали на наряд и аксессуары герцогини Сассекской: Меган появилась на одном из мероприятий в Мельбурне в золотых часах принцессы Дианы.

Некоторые комментаторы назвали такой выбор циничным, увидев в нем попытку воспользоваться наследием Дианы для повышения собственного имиджа. По словам источника RadarOnline, противники считают, что это был сознательный намек на связь с покойной матерью супруга в тот момент, когда Меган уже не является действующим членом королевской семьи.

Также резонанс вызвал образ Меган при визите в приют для бездомных: темно‑синее платье, брендовые туфли и дорогие украшения, суммарная стоимость которых, по разным данным, составила около 50 тысяч долларов. Критики посчитали такой наряд неуместным для благотворительного учреждения.

При этом сама Меган на встрече со студентами Технологического университета Суинберна назвала себя самым затравленным человеком, сообщило издание Daily Mail.





Меган Маркл герцогиня Сассекская Вот уже 10 лет, 10 лет каждый день мне пишут гадости. И я была самым затравленным человеком во всем мире. Но я все еще здесь.

Заявление прозвучало в ходе выступления на тему об опасности социальных сетей для ментального здоровья.

Также Меган подверглась критике со стороны гостей дорогостоящего ретрита: вместо заявленного полноценного участия, герцогиня пробыла всего несколько часов. При этом, по данным СМИ, за участие в качестве специального гостя она получила около 150 тысяч долларов, а за входные билеты гости отдали от 2,5 тысячи до 3 тысяч долларов.