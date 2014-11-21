В 2015 году Москва впервые примет чемпионат мира по шорт-треку

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Чемпионат мира по шорт-треку пройдет в середине марта будущего года во дворце "Мегаспорт". Это первое соревнование такого ранга по шорт-треку, которое проводится в столице, сообщает Агентство "Москва".

Дворец спорта не оборудован для проведения состязаний по шорт-треку, поэтому часть льда придется застелить специальным покрытием. Для зрителей оборудуют трибуны рядом со льдом.

По словам президента Союза конькобежцев России Александра Кравцова, в ходе чемпионата будут проводиться встречи спортсменов с болельщиками, лотереи и различные акции, направленные на увеличение популярности шорт-трека.

Кроме того, планируется, что в 2017 году Москва примет чемпионат Европы по шорт-треку.

Отметим, что на Олимпийских играх в Сочи россияне завоевали три золотых медали в этом виде спорта. Дважды выиграл индивидуальные соревнования Виктор Ан, а российская команда финишировала первой в эстафете.