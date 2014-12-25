Для учителей разработали методики проведения "юбилейных уроков"

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Провести урок, посвященный памятной дате, московские учителя смогут с помощью пособий проекта "Юбилейный урок", сообщает пресс-служба департамента образования.

Найти пособия учителя могут на сайте Городского методического центра, который проводит проект. Там уже разместили методички для проведения уроков, посвященных 145-летию Зинаиды Гиппиус и 200-летию Михаила Лермонтова.

Для педагогов разработали конструктор урока, включающий учебный фильм, задания разного типа, в том числе и практико-ориентированные, дополнительные справочные материалы и обзор актуальных событий, приуроченных к знаменательным датам.

Как отмечают организаторы проекта, "Юбилейный урок" направлен в помощь учителям, которые хотят интегрировать учащихся в процесс изучения истории литературы или планируют провести исторически и культурно значимое тематическое занятие.

Столичные школы в цифрах

Напомним, 9 декабря в столице прошел круглый стол под названием "Будущее российского IT-образования: новые форматы школьного обучения".

На круглом столе обсудили создание IT-классов и развитие образования с применением компьютерных технологий в школах, а также нормы, которым должно соответствовать среднее образовательное учреждение.

В мероприятии приняли участие руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, заместитель директора городского методического центра департамента образования города Москвы Михаил Бородин, и. о. директора Московского центра технологической модернизации образования Алексей Щегольцов и другие эксперты.