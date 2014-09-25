Зачем на территории "Сколково" появятся школа и детский сад

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории инновационного центра "Сколково" появится многофункциональный комплекс с детским садом и школой, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Развитие инфраструктуры района позволит уменьшит ежедневную миграцию жителей из района в центр мегаполиса.

Площадь нового объекта составит более 417 тысяч квадратных метров, в том числе жилая - 250 тысяч квадратных метров и торговые объекты и офисы - 150 тысяч квадратных метров.

На территории комплекса появится детский сад на 338 мест общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Рядом расположится школа на 775 мест, которая займет порядка 10,7 тысячи квадратных метров.

"Создание жилых объектов и развитой инфраструктуры вблизи рабочих мест позволит обеспечить комфорт будущих сотрудников инновационного центра, сократить число сколковцев, выезжающих каждый день за пределы района, и тем самым улучшить транспортную ситуацию в городе", - заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Напомним, что инновационный центр "Сколково" планируется полностью построить к 2018 году. На территории центра планируется возвести жилой комплекс на 442 квартиры, обустроить парк площадью 400 гектаров, создать 5 образовательных центров.

В 2017 году должен быть построен бизнес-парк площадью 20 гектаров. В мае 2014 года Москомстройинвест сообщал, что на прилегающих к "Сколкову" территориях планируется создать поля для гольфа.