Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

25 августа 2014, 17:26

В Москве выработают стандарты для школьных управляющих советов

школы Антон Молев школьные управляющие советы

Фото: ИТАР-ТАСС

Некоммерческая организация "Доверие. Партнерство. Право" займется выработкой специальных стандартов деятельности управляющих советов школ, сообщил в понедельник на общегородском педсовете председатель организации Антон Молев, передает Агентство "Москва".

По его словам, учредителями организации стали три московские школы с богатым опытом общественного управления.

Задачами организации являются выработка полного пакета базовых и типовых нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность управляющих советов, обучение членов управляющих советов в оказании юридической поддержки и сопровождения, подготовке к процедуре общественной аккредитации управляющих советов.

Ссылки по теме


"К участию в партнерстве приглашаются все образовательные организации в городе, готовые продвигать деятельность своих управляющих советов на общественную экспертизу и аккредитацию", - добавил Молев.

Напомним, что управляющие советы состоят из педагогов, небольшой группы старшеклассников, родителей и других заинтересованных лиц, например, выпускников. В компетенции управляющих советов находится широкий круг вопросов: участие в утверждении учебных программ, плана работы, перспектив школы. Управляющий совет может проверять финансовую деятельность школы, обсуждать образовательную программу, вмешиваться в административные решения.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать