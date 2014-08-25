В Москве выработают стандарты для школьных управляющих советов

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Некоммерческая организация "Доверие. Партнерство. Право" займется выработкой специальных стандартов деятельности управляющих советов школ, сообщил в понедельник на общегородском педсовете председатель организации Антон Молев, передает Агентство "Москва".

По его словам, учредителями организации стали три московские школы с богатым опытом общественного управления.

Задачами организации являются выработка полного пакета базовых и типовых нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность управляющих советов, обучение членов управляющих советов в оказании юридической поддержки и сопровождения, подготовке к процедуре общественной аккредитации управляющих советов.





"К участию в партнерстве приглашаются все образовательные организации в городе, готовые продвигать деятельность своих управляющих советов на общественную экспертизу и аккредитацию", - добавил Молев.

Напомним, что управляющие советы состоят из педагогов, небольшой группы старшеклассников, родителей и других заинтересованных лиц, например, выпускников. В компетенции управляющих советов находится широкий круг вопросов: участие в утверждении учебных программ, плана работы, перспектив школы. Управляющий совет может проверять финансовую деятельность школы, обсуждать образовательную программу, вмешиваться в административные решения.