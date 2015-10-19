Форма поиска по сайту

19 октября 2015, 14:51

Школу на Авиационной улице эвакуируют третий раз за неделю

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Из школы на Авиационной улице третий раз за неделю эвакуировали детей и персонал, сообщает Агентство "Москва".

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании в СЗАО поступило в полицию днем 19 октября. Из-за угрозы взрыва были эвакуированы более 730 детей и 55 взрослых.

Предыдущий раз эвакуацию проводили в двух школах – на Авиационной и Наро-Фоминской улицах, инцидент произошел 15 октября. Взрывного устройства тогда не нашли.

Детей из школы в СЗАО выводили и днем ранее – 14 октября. Сообщение о якобы заложенной бомбе не нашли и тогда.

