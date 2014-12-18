Школам запретили использовать бенгальские огни на новогодних праздниках

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Московским школам запретили использовать пиротехнику во время проведения новогодних мероприятий. Запрет распространяется и на бенгальские огни. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на замруководителя департамента образования Игоря Павлова.

"В приказе департамента от 1 декабря 2014 г. №894 написано: не допускать при проведении детских мероприятий использования пиротехнических изделий. Никакой пиротехники ни на каких мероприятиях по определению не должно быть. Бенгальские огни, подчеркиваю, тоже относятся к пиротехнике", - заявил Павлов.

Напомним, на портале открытых данных правительства Москвы разместили список площадок для запуска фейерверков в Новогодние и Рождественские праздники. В перечень вошло 189 площадок во всех округах столицы. Кроме того, найти информацию о площадках можно на сайтах управ или в районных газетах.

Власти опубликовали список разрешенных мест для запуска фейерверков

В среднем, на каждом участке для запуска пиротехники могут одновременно находиться до 200 человек. Но есть и более крупные площадки. Например, в этнографической деревне "Бибирево", расположенной по адресу: ул. Белозерская д. 19-23 запускать фейерверки смогут сразу две тысячи человек.

Все площадки огородят и оборудуют средствами для тушения пожаров и инструкциями по мерам безопасности. Запускать пиротехнику нужно в строго отведенных для этого местах, иначе грозит штраф до 1500 рублей с человека.

В настоящее время все склады, на которых хранится пиротехника, обследуются специалистами. Кроме того, сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с горожанами по вопросам безопасности во время отдыха в Новый год. Важно и правильно выбрать сам фейерверк, ведь в период ажиотажного спроса на полках может оказаться залежалый товар, опасный для здоровья. Опасность просроченных фейерверков состоит в том, что меняется их химический состав.

У товара обязательно должны быть сертификаты с синей печатью. В них указывается страна-изготовитель, артикул и номер самого изделия. Покупатель всегда может попросить копию этого сертификата и забрать ее с собой. При покупке фейерверков обязательно нужно обращать внимание и на инструкцию, если она не на русском языке, то товар скорее всего контрафактный.